Jose Mourinho'dan yıldız isme uyarı: "Böyle gidersen üst düzey futbolcu olamazsın"

14 Temmuz 2024 11:50 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 11:52

Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Fransa temsilcisi Strasbourg'u 4-0 yenen Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun Emre Mor'un bireysel oyuna yönelik davranışları sebebiyle sert çıktığı belirtildi.

"BÖYLE GİDERSEN ÜST DÜZEY FUTBOLCU OLAMAZSIN"

Haber Global'de yer alan habere göre; Jose Mourinho'nun Emre Mor ile yaptığı görüşmede, "Takım oyununda hiç yoksun. Topu aldığın zaman etrafını hiç görmüyorsun. Bireysel yeteneklerin çok üst düzey ama böyle gidersen üst düzey futbolcu olamazsın, oyun bundan ibaret değil." ifadelerini kullandı.

GELECEĞİ BELİRSİZ

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun bireysel oyun düşüncesi sebebiyle eleştirdiği Emre Mor'un geleceği henüz netlik kazanmadı.

Emre Mor, sarı-lacivertlilerin Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynadığı Petrolul Ploiesti maçında ikinci yarıda maça dahil olmuştu.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Güncel piyasa değeri 2 milyon euro civarında olan Emre Mor'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.

26 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Fatih Karagümrük'te forma giymişti.

GALATASARAY'DA FORMA GİYMİŞTİ

Lyngby altyapısında yetişen Emre Mor daha sonra Nordsjaelland, Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray, Olimpiakos ve Fatih Karagümrük'te oynadı.

Emre Mor, A Milli Takım'da 15 maçta oynayıp 1 gol attı.