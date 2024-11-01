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Jose Mourinho'nun cezası belli oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
01 Kasım 2024 17:52 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 17:56
Jose Mourinho&#039;nun cezası belli oldu!

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Manchester United ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Jose Mourinho'nun cezası belli oldu. İşte detaylar...

Temsilcimiz Fenerbahçe​'nin, UEFA Avrupa Ligi​'nin 3. hafta maçında karşılaştığı Premier Lig devi Manchester United​ ile 1-1'lik beraberlikle biten maçta sarı-lacivertli takımın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinhokırmızı kart​ görmüştü.

UEFAdan Jose Mourinhoya ceza Manchester United maçında kırmızı kart görmüştü

1 MAÇ CEZA VERİLDİ

UEFA Disiplin Kurulu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe - Manchester United maçında kırmızı kart gören Jose Mourinho'nun cezası belli oldu.

Yapılan açıklamada, karşılaşmada kırmızı kart gören Portekizli teknik adama 1 maç men cezası verildiği açıklandı.

Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında AZ Alkmaar ile oynayacağı maçta takımının başında yer alamayacak.

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Kaynak: tgrthaber.com
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