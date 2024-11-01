Jose Mourinho'nun cezası belli oldu!
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Manchester United ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Jose Mourinho'nun cezası belli oldu. İşte detaylar...
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta maçında karşılaştığı Premier Lig devi Manchester United ile 1-1'lik beraberlikle biten maçta sarı-lacivertli takımın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho kırmızı kart görmüştü.
1 MAÇ CEZA VERİLDİ
UEFA Disiplin Kurulu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe - Manchester United maçında kırmızı kart gören Jose Mourinho'nun cezası belli oldu.
Yapılan açıklamada, karşılaşmada kırmızı kart gören Portekizli teknik adama 1 maç men cezası verildiği açıklandı.
Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında AZ Alkmaar ile oynayacağı maçta takımının başında yer alamayacak.