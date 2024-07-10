Jose Mourinho'yu bekliyordu: Serdar Dursun'dan ters köşe!

10 Temmuz 2024 09:41 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 09:48

Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'den ayrılarak Fatih Karagümrük'e transfer olan Serdar Dursun, devre arasında sarı-lacivertli ekibe kiralık olarak geri dönmüştü. Tecrübeli golcünün yeni sezondaki takımıyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

BONSERVİSİ ELİNDE

Fatih Karagümrük'le 1 yıllık sözleşme imzalayan Serdar Dursun, devre arasında Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelmişti. Sezonun tamamlanmasıyla iki kulüple de mukavelesi sona eren ve bonservisini eline alan milli oyuncu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE'Yİ REDDETTİ!

Serdar Dursun, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kararını bekliyordu. Sarı-lacivertlilerin, yerli golcü olarak takımda kalmasını istediği Serdar Dursun'a yeni kontrat önerdi ancak tecrübeli forvet bu teklifi çok düşük bulduğu için kabul etmedi.

KOCAELİSPOR GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Özgür Kocaeli'de yer alan habere göre; Trendyol 1. Lig'de güçlü bir kadro kurarak şampiyon olmak isteyen Kocaelispor'da Recep Durul yönetimi, Serdar Dursun'u transfer listesine aldı.

Ertuğrul Sağlam'ın raporu doğrultusunda çalışmalarına devam eden Kocaelispor yönetimi, Karagümrük ile sözleşmesi biten Serdar Dursun'u transfer etmek için kolları sıvadı. Körfez, tecrübeli santrfor ile görüşmelere başladı.

GALATASARAY'A DA ÖNERİLDİ

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Bonservisi elinde olan Serdar Dursun'un Galatasaray'a önerildiği iddia edildi.

Icardi ve Batshuayi'nin arkasında 3. forvet olabilecek 32 yaşındaki oyuncu için olumlu veya olumsuz yanıt verilmedi.

Serdar Dursun için teknik heyetin değenlendirmesinden sonra harekete geçilebileceği kaydedildi.

35 MAÇTA 9 GOL-2 ASİST

2023-24 sezonunda toplam 35 maça çıkan Serdar Dursun, 9 gol atarken 2 de asist yaptı.

Tecrübeli golcünün güncel piyasa değeri 750 bin euro civarında gösteriliyor.