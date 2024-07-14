Josef de Souza eski takımı Vasco da Gama'ya transfer oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
14 Temmuz 2024 21:03 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 21:09
Vasco de Gama, Başakşehir ile sözleşmesi sona eren eski futbolcusu Josef de Souza'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
Vasco de Gama, Josef de Souza'yı transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Brezilyalı futbolcuyla sözleşme imzalandığı açıklandı.
Açıklamada, "Souza, Vasco de Gama'nın 2024'teki yeni transferi olacak." ifadeleri yer aldı.
Vasco de Gama, daha önce Aston Villa'dan Philippe Coutinho'yu kadrosuna kattığı duyurmuştu.
BAŞAKŞEHİR KARNESİ
Josef de Souza, geçtiğimiz sezon Başakşehir'de 13 maçta forma giyerken 1 asist kaydetti.
YUVAYA DÖNDÜ
Futbol hayatına Vasco de Gama'da başlayan Josef de Souza, 16 yıl sonra yeniden Brezilya takımının formasını terletecek.
Josef daha önce Brezilya'da Gremio ve Sao Paulo formalarını da giymişti.
Tecrübeli libero, Süper Lig'de ise Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'de oynadı.
Kaynak: tgrthaber.com