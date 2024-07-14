Joshua Zirkzee, Manchester United'a transfer oldu!

14 Temmuz 2024 18:16 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 18:18

Manchester United, Bologna forması giyen genç golcü Joshua Zirkzee'yi transfer etti.

Joshua Zirkzee için 42 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödendi. 23 yaşındaki Hollandalı futbolcuyla 2029'a kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

"BAŞARIDA ROL ALMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

İmza töreninde konuşan Joshua Zirkzee, "Erik ten Hag ve kulüp yöneticileriyle yaptığım görüşmelerden sonra burada geleceğin ne kadar heyecan verici olacağını biliyorum ve Manchester United'ın başarısında rol almak için sabırsızlanıyorum. Ben her zaman her şeyini kazanmaya adamış bir oyuncuyum; kariyerimde bir üst seviyeye çıkmak ve daha fazla kupa kazanmak için bir sonraki mücadeleye hazırım. Böylesine ikonik bir kulübe katılmak bir ayrıcalık. Milli takımdan sonra kısa bir tatil yapmak zorundayım ama hemen etki oluşturmaya hazır bir şekilde geri döneceğim" dedi.

SEZON KARNESİ

Bologna forması altında geçen sezonu tamamlayan Zirkzee, 37 maçta oynarken 12 gol attı.