Juan Mata'dan sürpriz imza

05 Eylül 2024 14:06 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 14:11

Avustralya ekibi Western Sydney Wanderers, Türkiye'de bir yıl Galatasaray forması da giyen 36 yaşındaki İspanyol futbolcu Juan Mata’yı kadrosuna kattı.

Son olarak Japonya'da forma giyen İspanyol futbolcu Juan Mata'nın yeni adresi belli oldu.

JUAN MATA'NIN YENİ ADRESİ AVUSTRALYA OLDU

Tecrübeli futbolcu, Avustralya takımlarından Western Sydney Wanderers'a transfer oldu.

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, FIFA Dünya Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşayan Juan Mata'yı kadrolarına kattıkları ifade edildi.

GALATASARAY İLE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

2022-2023 sezonunda Galatasaray'da forma giyen ve Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan 36 yaşındaki futbolcu kariyerinde Valencia, Chelsea, Manchester United ve son olarak Vissel Kobe'de forma giydi.

DÜNYA KUPASI VE ŞAMPİYONLAR LİGİ DE KAZANDI

Deneyimli futbolcu, 2010 yılında İspanya ile Dünya Kupası, 2011-2012 sezonunda da Chelsea ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı.