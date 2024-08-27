Juan Musso, Atletico Madrid'e transfer oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
27 Ağustos 2024 19:24 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 19:17
LaLiga ekibi Atletico Madrid, Atalanta forması giyen Arjantinli kaleci Juan Musso'yu renklerine bağladığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.
İspanyol takımı Atletico Madrid, İtalyan kulüp Atalanta forması giyen 30 yaşındaki Arjantinli kaleci Juan Musso'yu transfer ettiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada oyuncunun 1 seneliğine kiralandığı ifade edildi. Öte yandan sözleşmede 7 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunda yer aldığı ifade edildi.
Kariyerinde 240 maça çıkan tecrübeli eldiven, 306 gole engel olamazken, 69 maçta da kalesini gole kapadı.
Kaynak: tgrthaber.com