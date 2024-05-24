Julen Lopetegui, West Ham'ın başına geçti

24 May 2024 00:21 - Güncelleme : 24 May 2024 00:25

Londra ekibi West Ham United, David Moyes'tan boşalan teknik direktörlük görevi için İspanyol teknik adam Lopetegui ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kariyerinde İspanya Milli Takımı, Porto, Real Madrid ve Sevilla'yı çalıştıran Lopetegui, son olarak Wolves'te görev yaptı.

Bu sezon Moyes yönetiminde lige başlayan West Ham, 52 puan topladı ve Premier Lig'i 9. sırada tamamladı.