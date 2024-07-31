Jürgen Klopp kariyerini noktaladı!

31 Temmuz 2024 21:03 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 21:26

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Transfer resmen açıklandı

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Transfer resmen açıklandı

Son olarak Liverpool'u çalıştıran Jürgen Klopp, teknik direktörlük kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

Alman çalıştırıcı sevenlerini şaşırtan kararı hakkında; "Bugün itibariyle teknik direktörlük kariyerim sona erdi. Bu kararı anlık bir düşünceyle almadım. Dünyanın en iyi kulüplerinde teknik direktörlük yaptım." dedi.