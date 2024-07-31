Jürgen Klopp kariyerini noktaladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
31 Temmuz 2024 21:03 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 21:26
Liverpool ve Borussia Dortmund'un efsane teknik direktörü Jürgen Klopp futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.
Son olarak Liverpool'u çalıştıran Jürgen Klopp, teknik direktörlük kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.
Alman çalıştırıcı sevenlerini şaşırtan kararı hakkında; "Bugün itibariyle teknik direktörlük kariyerim sona erdi. Bu kararı anlık bir düşünceyle almadım. Dünyanın en iyi kulüplerinde teknik direktörlük yaptım." dedi.
Kaynak: tgrthaber.com