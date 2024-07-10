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Juventus, Khephren Thuram'ı transfer etti

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
10 Temmuz 2024 20:12 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 20:16
Juventus, Khephren Thuram&#039;ı transfer etti

Juventus, Ligue 1 takımı Nice forması giyen Khephren Thuram'ı transfer ettiğini açıkladı.

Yaz transfer döneminde Galatasaray ile adı sıklıkla anılan Khephren Thuram, Juventus'a transfer oldu.

İtalyan devi, Fransız futbolcu için Nice takımına 20.6 milyon Euro ödeyecek.

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Orta saha pozisyonunda oynayan oyuncu kariyerinde 198 maçta forma giydi ve 11 gol atarken 12 asist katkısı verdi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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