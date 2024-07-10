Juventus, Khephren Thuram'ı transfer etti
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
10 Temmuz 2024 20:12 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 20:16
Juventus, Ligue 1 takımı Nice forması giyen Khephren Thuram'ı transfer ettiğini açıkladı.
Yaz transfer döneminde Galatasaray ile adı sıklıkla anılan Khephren Thuram, Juventus'a transfer oldu.
İtalyan devi, Fransız futbolcu için Nice takımına 20.6 milyon Euro ödeyecek.
ANLAŞMA 5 YILLIK
Orta saha pozisyonunda oynayan oyuncu kariyerinde 198 maçta forma giydi ve 11 gol atarken 12 asist katkısı verdi.
Kaynak: tgrthaber.com