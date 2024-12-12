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Juventus, Manchester City'yi devirdi: Kenan Yıldız'dan asist!

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Aralık 2024 01:54 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 01:57
Juventus, Manchester City&#039;yi devirdi: Kenan Yıldız&#039;dan asist!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Kenan Yıldız'ın forma giydiği Juventus, konuk ettiği Manchester City'yi 2-0 mağlup etti. Maçta milli futbolcu, ilk golün asistini yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi​'nin 6. haftası bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. İtalyan ekibi Juventus​, kötü günler geçiren Manchester City​'yi 2-0 mağlup etti. 

53. dakikada Vlahovic'in golüyle İtalyan ekibi 1-0 öne geçerken, asist Kenan Yıldız'dan geldi. Juventus'un ikinci golünü ise 75. dakikada Weston Mckennie kaydetti.

Juventus, Manchester City'yi devirdi: Kenan Yıldız'dan asist! - 1. Resim

City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ise 90 dakika sahada kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Atletico Madrid - Bratislava: 3-1
Lille - Sturm Graz: 3-2
Arsenal - Monaco: 3-0
Borussia Dortmund - Barcelona: 2-3
Benfica - Bologna: 0-0
Feyenoord - Sparta Prag: 4-2
Juventus - Manchester City: 2-0
Milan - Kızılyıldız: 2-1
Stuttgart - Young Boys: 5-1

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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