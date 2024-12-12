Juventus, Manchester City'yi devirdi: Kenan Yıldız'dan asist!

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

12 Aralık 2024 01:54 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 01:57

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Kenan Yıldız'ın forma giydiği Juventus, konuk ettiği Manchester City'yi 2-0 mağlup etti. Maçta milli futbolcu, ilk golün asistini yaptı.