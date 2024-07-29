Kaan Ayhan, Çekya maçında yaşananları anlattı: "Türkçe küfür ettiler!"

29 Temmuz 2024 13:42 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 13:43

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Milli Takım formasıyla mücadele eden Galatasaraylı Kaan Ayhan, sarı-kırmızılı takımın Avusturya'nın Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de yaptığı kampta, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

A MİLLİ TAKIM'IN EURO 2024 PERFORMANSI

EURO 2024'te forma giydiği için sezon öncesi çalışmalarına geç katılan tecrübeli futbolcu, çeyrek finale kadar yükseldikleri turnuvayı değerlendirdi.

Milli futbolcu, turnuva öncesi milli takım hakkında Türk spor kamuoyunda soru işaretleri olduğunu belirterek, "Turnuvaya başlamadan herkeste soru işareti vardı. Son Avrupa Şampiyonası da düşünüldüğünde soru işaretleri oluşmuştu. EURO 2020'de de yetenekli bir takımımız vardı. Bu kadroya Arda Güler ve Barış Alper'in de katılmasıyla daha da güçlendik. Şampiyona sonrasında tatilde akşamları uykusuz geceler geçirdim. Hollanda maçında 10-15 dakika daha idare edip skoru alsaydık, milletimizi ve kendimizi daha çok gururlandıracaktık. Maalesef olmadı. İyi bir turnuva oynadık ancak bu yolun sonu olmamalı. Artık bundan sonra üzerine koyarak önümüzdeki turnuvalarda daha da başarılı olmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

"HOLLANDA MAÇINDA YAZIK OLDU"

Çeyrek finaldeki Hollanda maçında genç takım olmanın tecrübesizliğini yaşadıklarını dile getiren Kaan, şunları kaydetti:

"Avrupa Şampiyonası'nda tüm maçlar finaldi. Gürcistan ile ilk maçı kazanmasaydık bambaşka durumda olurduk. Hollanda da bir final maçıydı. Yarı finalde İngiltere karşısına çıksaydık finale yükselebilmek için bir şansımız olacaktı. İngiltere'nin de durumunu biliyorduk. Üst düzey bir performans göstermemişlerdi. Yarı finalde karşılaşmayı istiyorduk. Hollanda maçında bence yazık oldu. Aslında 60-65 dakika çok iyi oynadık. Belki turnuvanın en kötü Hollanda'sını gördük ama bu bizim sayemizde. Taktik anlamında her şeyi doğru yaptık. Takımın yaş ortalamasına bakınca bazı noktalarda tecrübe eksikliği veya 60 dakika defans yapıp her topa müdahale ederken oksijen de tükenmiş olabilir. Genç bir takımız ve bu maçlar sayesinde öğreneceğiz. Milli takım adına iyi bir turnuva oldu. Bunun üstüne koymamız gerek. Bu saatten sonra Dünya Kupası'na katılmamak çok büyük bir hayal kırıklığı olur."

Hollanda maçının hakem kararlarıyla ilgili başarılı futbolcu, "Sadece Hollanda müsabakası değil, öncesinde 1-2 maç daha aklıma geliyor. Bazı pozisyonlarda hakemler bizi oyundan düşürdü. Hakemleri suçlamak kolay olur. Hollanda maçında skor elimizdeydi. Hakemin çok büyük hatası olmadan 2 gol yedik. Bence bunlara takılmamak lazım. Bunlar önümüzdeki maçlarda da olacak. Ancak hakem konusunda şanslı değildik." ifadelerini kullandı.

"PSİKOLOJİK ANLAMDA EN ZOR MAÇ ÇEKYA KARŞILAŞMASIYDI"

Kaan Ayhan, EURO 2024'te gruptaki Portekiz yenilgisinin ardından basında ve sosyal medyada yapılan yorumların kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

Portekiz müsabakası sonrasındaki yorumlar nedeniyle Çekya maçına iyi bir psikolojiyle çıkmadıklarını vurgulayan 29 yaşındaki milli futbolcu, "Portekiz maçından sonra morallerimiz çok düşüktü. Milletimizin de fikirleri farklıydı. Bazıları bizi sonuna kadar destekledi, bazıları da medyanın eleştirilerine kendini kaptırdı. Bu konuya profesyonel bir cevap vermeyeceğim, samimi konuşacağım. Portekiz maçından sonra yaşananlar beni üzdü. Çekya maçına o psikolojiyle girdik. Başarılı bir Avrupa Şampiyonası geçirdik ama bence psikolojik anlamda en zor maç Çekya karşılaşmasıydı. Oraya tam destekle girmedik. Sonrasında milletimizi arkamıza aldık ve son 16 turundaki Avusturya maçına daha güçlü çıktık." şeklinde konuştu.

ÇEKYA MAÇINDA TOMAS CHORY'YE KARŞI NE YAŞANDI?

Kaan Ayhan, Çekya karşısında uzatmalarda attıkları galibiyet golünden sonra uzun bir depar atarak Çek santrfor Tomas Chory'nin önünden kayarak geçmesini anlattı.

Maç boyunca Çek futbolcuların Türkçe küfürlerle kendilerini tahrik ettiğini aktaran Kaan, "Takım arkadaşlarımla golü kutlamak için enerjim kalmamıştı ama bir tepki gösterdim. Rakip takımın oyuncuları Türkçe küfürler öğrenip, bize sahada söylemişti.Bu insana dokunuyor. Ne kadar profesyonel olsanız bile beyninizde kalıyor. O anda bir reaksiyon verdim. Planlanmış bir şey değildi. Galibiyeti aldıktan sonra ortaya güzel bir kare çıktı." şeklinde görüş belirtti.

BEĞENİ TOPLAYAN DANSI

Kaan Ayhan, EURO 2024'te galibiyetlerden sonra soyunma odasında yaptığı dansı Süper Lig'de de gol sevinci olarak kullanacağını söyledi.

Sosyal medyada beğeni toplayan ve birçok kişi tarafından yapılan dansının genç takım arkadaşlarına şaka yapmak amacıyla ortaya çıktığını anlatan Kaan, "Aslında kafamda farklı bir şarkı çalmıyordu. Kamera arkasında genç arkadaşlarım beni izliyordu. Şaka yapmak istedim. O da baya beğeni topladı. Sonra bu dansı sosyal medyada gördüm. Bazı genç kardeşlerimiz o dansı trend yapmış. Kardeşim de Schalke 04 altyapısında oynuyor. Kendisi gol atınca bu dansı sevincinde kullandı. Belki ben de Süper Lig'de gol atınca yapabilirim." diyerek sözlerini tamamladı.