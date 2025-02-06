Kadıköy'de Talisca ve Cenk Tosun geceye damga vurdu! Yıllar sonra aynı sevinci Fenerbahçe'de yaşadılar

06 Şubat 2025 02:55 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 02:58

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. Hafta maçında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’nda Erzurumspor FK’yı konuk etti. Mücadelede sarı-lacivertliler, karşılaşmanın 50. dakikasında Cenk Tosun’un penaltıdan attığı golle skoru 2-0’a getirdi. Golün ardından Cenk Tosun ve Anderson Talisca'dan nostaljik bir gol sevinci geldi. İki futbolcu yaşadıkları sevinçle geceye damga vurdu.

Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında

ile Erzurumspor FK kozlarını paylaştı. Mücadelenin başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler, Erzurum engelini 5-0'lık skorla geçti.

CENK TOSUN PENALTIDAN GOLÜ BULDU

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısında Fenerbahçe penaltı kazandı. Fenerbahçe'de ceza sahası içinde topu alan Cenk Tosun, Yakup Kırtay'ın müdahalesiyle yerde kaldı.

Hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin kararı penaltı oldu. Dakikalar 50'yi gösterdiğinde penaltıyı kullanan Cenk, sol köşeye yerden yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.

TALISCA VE CENK'TEN GOL SEVİNCİ

Bu golün ardından ise yıllar sonra Fenerbahçe'de bir araya gelen eski takım arkadaşları Cenk Tosun ve Anderson Talisca, klasikleşen gol sevinçlerini yaptı.

Beşiktaş'ta oynadıkları dönemde zıplayarak göğüs göğüse tokuşan ikili bu kez Fenerbahçe formasıyla aynı sevinci yaşadı.