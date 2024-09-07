Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon başlıyor!

07 Eylül 2024 00:22 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 00:25

Türkiye Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon 8 Eylül Pazar günü başlıyor.

Yapılan açıklamaya göre, pazar günü başlayacak olan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 2024-2025 sezonu 14 takımın katılımıyla tek grupta çift devreli lig usulüne göre 26 hafta oynanacak ve ilk yarı 22 Aralık'ta tamamlanacak.

Ligde ikinci devre 26 Ocak 2025'te başlayacak. Son hafta karşılaşmaları ise 5 Mayıs 2025'te oynanacak. Şampiyon olacak takım, Türkiye'yi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.

SON ŞAMPİYON GALATASARAY'DI

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu, ligin son haftasında ALG Spor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray olmuştu.