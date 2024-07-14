Kanada'yı penaltılarda geçen Uruguay, Copa America'da 3. oldu

14 Temmuz 2024 10:01 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 10:37

ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Copa America'nın 3.'lük maçında Kanada ile Uruguay karşı karşıya geldi.

Charlotte kentinde bulunan Bank of America Stadyumu'nda oynanan müsabakada Venezuelalı hakem Alexis Herrera düdük çaldı.

Mücadeleye hızlı başlayan Uruguay 8. dakikada Rodrigo Bentancur'un golüyle 1-0 yaptı. Kanada'nın cevabı gecikmezken, 22. dakikada Ismael Kone skoru eşitledi. İkinci yarıda dengeyi bozan gol ise 80. dakikada Jonathan David'den geldi ve Kanada 2-1 öne geçti.

SUAREZ 90+2'DE SAHNEYE ÇIKTI

Karşılaşmanın son anlarında Uruguay'ın 37 yaşındaki futbolcusu Luis Suarez 90+2. dakikada sahneye çıkarak skoru tekrar eşitledi ve maç uzatmalara gitti.

URUGUAY PENALTILARDA KAZANDI

Müsabakanın iki devrelik uzatma bölümünde de gol sesi çıkmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.

Uruguay'da Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, De Arrascaeta ve Luis Suarez kullandıkları penaltıları gole çevirdi. Kanada'da ise Jonathan David, Moise Bombito ve Mathieu Choiniere penaltılarda golü bulmasına rağmen Ismael Kone ve Alphonso Davies ise kaçırdı.

Seri penaltı atışlarında 4-3'lük üstünlük sağlayan Uruguay, 2024 Copa America'da 3. oldu.