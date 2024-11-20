Karadağ mağlubiyeti sonrası Montella'yı kızdıran soru: Anlamakta zorluk çekiyorum

20 Kasım 2024 05:31 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 05:36

A Milli Takım'ın Karadağ'a 3-1 yenildiği maçın ardından teknik direktör Vincenzo Montella karşılaşmayı değerlendirdi. Montella, "Milli takımdaki geleceğinizi nasıl görüyorsunuz?" sorusu karşısında "Sorunuzu anlamakta zorluk çekiyorum. Kendi düşüncenizi katıp soru soracaksanız, o zaman soru sormaya gerek yok." diye tepki gösterdi.

Türkiye​, UEFA Uluslar B Ligi​'nde Karadağ​'a 3-1 yenildi. Grup lideriyken averaj takımının çelmesine takılmasıyla 2'nci sırada tamamlayan milliler, A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak. A Milli Takım​ Teknik Direktörü Vincenzo Montella​, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Montella, "Futbolun az oynandığı bir futbol maçı oldu. Saha zemini gerçekten bu seviyede oynanmayacak kadar kötüydü. Bu seviyede bu şartlarda oynadığınızda alışılmışın dışında bir maç oluyor. Futbolcularımız sonuna kadar mücadele ettiler ama biz daha teknik kapasitesi yüksek olan bir takımız, onlar kadar fiziksel bir takım olmadığımız için bunu sahada skorla ödedik" ifadelerini kullandı.

"DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ"

Vincenzo Montella, geleceği ile ilgili sorulan soruya, "Son senemizle alakalı mutluluk ve gurur duyuyorum. Yaptığımız yolculukla alakalı bunu söyleyebilirim. Bugün alıştığımız tekniği sergileyemedik, saha şartlarından dolayı. Bundan dolayı böyle bir sonuç ortaya çıktı. Mart ayında play-off oynayacağız, hedefimiz A Ligi'ne çıkmak, Dünya Kupası hedefimiz de var. Bu süreçte gelişmeye devam edecek oyuncularımız da var, onlar geliştikçe biz daha güçlü olacağız" cevabını verdi.

MONTELLA'DAN SAHA TEPKİSİ

Montella, son iki maçta kaybedilen puanlarla liderliğin kaçtığının hatırlatılması üzerine, "Galler maçı bizim şu ana kadar belki de en iyi oynadığımız maçlardan biriydi. Topa sahipken, değilken, bulduğumuz pozisyonlar vardı, sadece gol atamadık. Belki de şu ana kadar oynadığımız en iyi maçtı. Bugün futbol maçı sahada yoktu. Saha zemini şartları alışılmışın dışında, rakip de her şutta gol attı. Biz belki en kırılma anlarında bile gole yaklaşamadık. Oluşturduğumuz pozisyonlara rağmen gol atamadık, alışılmışın dışında bir maç oldu. Takımımla bugün daha fazla gurur duyuyorum. Sonuna kadar mücadele verdiler, tabii ki üzüntülüyüz, istediğimiz sonuç bu değildi. Daha farklı bir skor için sahaya çıkmıştık ama mart ayına kadar gelişime açık futbolculara sahibiz, onlar geliştikçe daha iyi olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Karadağ karşısında oyuncu tercihleriyle ilgili de konuşan İtalyan çalıştırıcı, "Samet'te sıkıntı yoktu, kurgusal anlamda oyun kurmakta bir sol ayaklıya ihtiyaç duyduğumuz için Emirhan'ı tercih ettik. Metotlarımızın çoğu tekniğe dayalı, oyun kurgularımız da teknik kapasiteye dayalı. Bugün daha çok fiziksel gücü yüksek oyuncular tercih etseydik, görüntümüz alışılmışın dışına çıkan bir görüntü olurdu. O yüzden tercihlerimiz bu yöndeydi. Sadece fiziksel olarak başlasaydık ve kaybetseydik soru da aynı olurdu. Ama futbol böyle" dedi.

"RAKİP ÖNEMLİ DEĞİL"

A Ligi play-off'undaki muhtemel rakipler Macaristan, Sırbistan, Belçika ve İskoçya hakkında gelen bir soru üzerine Montella şöyle konuştu: "Rakip önemli değil, sadece bir mağlubiyetten sonra heyecanımızı, dengemizi, isteğimizi, ruhumuzu ve milletimizin sevgisini kaybetmemiz gerekiyor. Futbolda bunlar çok önemli dengeler. Rakip fark etmiyor, biz kendi futbolumuzu oynamaya devam edeceğiz."

"ÇOK İYİ FUTBOLCULARA SAHİBİZ"

Vincenzo Montella, Hakan Çalhanoğlu'nun eksikliğini hissettiklerini belirtirken, "Hırvatistan'da bugünkü 11'e oranla kaç tane futbolcu sahada vardı? Futbolda ön görülemeyen sakatlıklar, fiziksel düşüşler olabiliyor. Milli takım hocalığını yapmak bu tarz olaylardan dolayı zordur, her zaman en iyisini yapmaya çalışırsınız. Milli takımla alakalı şunu söyleyebilirim, gelişmeye mahkum bir jenerasyonumuz var. Gelişecekler, zaten çok iyi bir futbolcu grubuna sahibiz, ben gelmeden önce B Ligi'ne çıkmıştık, biz de çok özel bir yolculuk yaptık, gelişmeye ve büyümeye devam ediyoruz. O yüzden elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bazen çok sevdiğimiz için çok fazla acele ederiz, dikkatli olmamız gerek, sabırlı bir şekilde adım adım ilerlememiz gerek" dedi.

MONTELLA'DAN İSTİFA TEPKİSİ

Karadağlı bir gazetecinin "A Ligi'ne çıkmayı başaramadınız. Geleceğinizi nasıl görüyorsunuz?" sorusuna şu cevabı verdi: "Sorunuzu anlamakta zorluk çekiyorum. Milli takımın son bir yılından gurur duyuyorum. Mart ayında play-off oynayacağız. Hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz."

Karadağlı gazetecinin devamında "Dün basındaki bir habere nazaran böyle bir soru sordum. 'Mağlubiyet olursa, hoca gider' gibi bir haber çıkmıştı." sorusuna Montella: "Kendi düşüncenizi katıp soru soracaksanız, o zaman soru sormaya gerek yok." dedi.