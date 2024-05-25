Karagümrük ligin son maçında Samsunspor'u 3-1 yenerek Süper Lig'e veda etti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
25 May 2024 18:00 - Güncelleme : 25 May 2024 18:03
Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig'in son maçında evinde ağırladığı Samsunspor'u 3-1 kazanarak Süper Lig'e 3 puan ile veda etti.
Trendyol Süper Lig'in son hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük evinde Samsunspor'u 3-1 yendi.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta 42. dakikada Marcao attığı golle ev sahibi adına skoru 1-0 yaptı. İkinci yarının başında dakikalar 50'yi gösterdiğinde Mendes skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.
57. dakikada Samsunspor adına sahneye çıkan Soner Aydoğdu attığı golle skoru 2-1'e getirdi.
90+2. dakikada ise Güven Yalçın skoru belirleyen golü atarak Karagümrük'ün 3-1 kazanmasını sağladı.
KARAGÜMRÜK LİGE GALİBİYETLE VEDA ETTİ
Karagümrük ligin son maçında Samsunspor'u 3-1 yenerek topladığı 40 puan ile Süper Lig'e veda etti.
Samsunspor ise topladığı 43 puan ile ligi 12. sırada bitirdi.
Kaynak: tgrthaber.com.tr