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Karagümrük ligin son maçında Samsunspor'u 3-1 yenerek Süper Lig'e veda etti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
25 May 2024 18:00 - Güncelleme : 25 May 2024 18:03
Karagümrük ligin son maçında Samsunspor&#039;u 3-1 yenerek Süper Lig&#039;e veda etti!

Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig'in son maçında evinde ağırladığı Samsunspor'u 3-1 kazanarak Süper Lig'e 3 puan ile veda etti.

Trendyol Süper Lig'in son hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük evinde Samsunspor'u 3-1 yendi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta 42. dakikada Marcao attığı golle ev sahibi adına skoru 1-0 yaptı. İkinci yarının başında dakikalar 50'yi gösterdiğinde Mendes skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.

57. dakikada Samsunspor adına sahneye çıkan Soner Aydoğdu attığı golle skoru 2-1'e getirdi.

90+2. dakikada ise Güven Yalçın skoru belirleyen golü atarak Karagümrük'ün 3-1 kazanmasını sağladı.

KARAGÜMRÜK LİGE GALİBİYETLE VEDA ETTİ

Karagümrük ligin son maçında Samsunspor'u 3-1 yenerek topladığı 40 puan ile Süper Lig'e veda etti.

Samsunspor ise topladığı 43 puan ile ligi 12. sırada bitirdi.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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