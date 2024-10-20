Kasımpaşa, Alanya'da erken gollerle galip!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
20 Ekim 2024 21:19 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 21:05
Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Kasımpaşa, Alanyaspor deplasmanından 2-1 galip ayrıldı.
Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Karşılaşma GAIN Park Stadyumu'nda oynandı. Müsabakada Cihan Aydın düdük çaldı. Kasımpaşa, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etti.
Kasımpaşa'nın gollerini 2'nci dakikada Mortadha Ben Ouanes ile 34'üncü dakikada Josip Brekalo kaydetti. Alanyaspor'da fileleri 66'ncı dakikada Sergio Cordova havalandırdı.
Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 11'e yükseltti. Alanyaspor ise 9 puanda kaldı.
Kaynak: tgrthaber.com