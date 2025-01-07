Kasımpaşa - Fenerbahçe kupa maçı öncesi flaş karar! Mücadeleye U-19 takımıyla çıkacaklar

07 Ocak 2025 11:11 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 11:24

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na katılıp katılmama yönündeki son kararını henüz vermezken grup turundaki rakibi Kasımpaşa'dan flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Livakovic için satış kararı! Yeni adresi belli oluyor

Fenerbahçe'de Livakovic için satış kararı! Yeni adresi belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası​'na katılmama kararından vazgeçen Kasımpaşa​, grup turunda oynanacak Fenerbahçe maçı için de son kararını verdi. Buna göre lacivert-beyazlılar U19​ takımı ile kupa macerasına devam edecek.

FENERBAHÇE​'NİN KARARI BEKLENİYOR

Sports Digitale'nin haberine göre Lacivert-beyazlı kulüpte yönetim, grup maçları öncesi bir araya gelerek Türkiye Kupası'ndaki yol haritasını çizdi. Kasımpaşa, daha önce Türkiye Kupası'na katılmayacağını açıklayan alan ancak bu kararını yeniden gözden geçireceğini duyuran Fenerbahçe'nin alacağı karara bakmaksızın mücadeleye U-19 takımıyla çıkma kararı aldı.

Kasımpaşa, Türkiye Kupası'nda ön eleme turunda oynanan Gençlerbirliği maçına U19 takımıyla çıkmış, buna rağmen rakibini 1-0 mağlup ederek adını grup turuna yazdırmıştı.

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası grup haftasının ilk maçında Fenerbahçe ile 9 Ocak 2025 Perşembe günü karşı karşı karşıya gelecek. Kadir Sağlam tarafından yönetilecek maç Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma Atv canlı olarak yayımlanacak.



