Kasımpaşa, Fiorentina'nın iki yıldızını birden transfer etti!

07 Eylül 2024 17:55 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 17:56

Kasımpaşa, İtalyan ekibi Fiorentina forması giyen Çek futbolcu Antonin Barak ile Hırvat yıldız Josip Brekalo'yu transfer etti.

Kasımpaşa yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Lacivert-beyazlılar bu kapsamda Serie A ekibi Fiorentina forması giyen Çek futbolcu Antonin Barak'ı transfer etti.

BARAK KASIMPAŞA İLE SÖZLEŞME İMZALADI

Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Antonin Barak, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul'da geçirdiği kontrollerin ardından, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadelerini kullandı.

ANTONİN BARAK KİMDİR?

29 yaşındaki Antonin Barak, Fiorentina ile geçen sezon 21'i İtalya Serie A, 10'u UEFA Konferans Ligi, 2'si İtalya Kupası ve 1'i de İtalya Süper Kupası olmak üzere 34 maçta forma giyerken 5 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Barak ayrıca Çekya Milli Takımı ile 44 maçta görev yaparken, 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Çek futbolcu kariyerinde Slavia Prag, Lecce, Udinese ve Hellas Verona formaları giydi.

JOSİP BREKALO, KASIMPAŞA'DA

Kasımpaşa, yine Serie A ekibi Fiorentina'da forma giyen Hırvat futbolcu Josip Brekalo’yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Josip Brekalo, sağlık sponsorumuz livhospital Vadi İstanbul’da geçirdiği kontrollerin ardından, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadelerini kullandı.

JOSİP BREKALO KİMDİR?

26 yaşındaki Josip Brekalo, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Hajduk Split’te geçirirken, Serie A’da 11, Hırvatistan Süper Ligi’nde ise 14 maçta forma giydi ve 3 gol, 8 asistle mücadele etti.

Brekalo kariyerinde daha önce Dinamo Zagreb, Wolfsburg, Stuttgart ve Torino forması giydi.