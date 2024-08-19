Kasımpaşa Nicholas Opoku'yu transfer etti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ağustos 2024 18:43 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 18:37
Süper Lig takımı Kasımpaşa, savunmaya Ganalı futbolcuyu transfer etti. Fransız kulüp Amiens SC forması giyen Nicholas Opoku'yu renklerine bağladı.
Trendyol Süper Lig takımı Kasımpaşa, yeni sezon kadro çalışmalarına devam ediyor. Lacivert-beyazlı kulüp Fransa 2. Lig ekibi Amiens SC forması giyen 27 yaşındaki Ganalı savunma futbolcusu Nicholas Opoku’yu renklerine bağladığını açıkladı.
Kasımpaşa kulübünün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Yeni transferimiz Nicholas Opoku, İstanbul’da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı” ifadelerine yer verildi.
SEZON KARNESİ
Nicholas Opoku, geçen sezon Amiens forması ile 23 maçta forma giyerken, gol ve asist katkısı üretemedi.
Kaynak: tgrthaber.com