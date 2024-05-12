Kasımpaşa üç attı üç aldı

12 May 2024 21:23 - Güncelleme : 12 May 2024 21:27

Son dakika! Alex de Souza bombası! Süper Lig ekibinin başına geçiyor

Son dakika! Alex de Souza bombası! Süper Lig ekibinin başına geçiyor

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa, Bitexen Antalyaspor'u konuk etti. İstanbul ekibi zorlu maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren goller Hajradinovic, Ngoj ve da Costa'dan geldi. Antalyaspor'un tek sayısını Gerxhaliu kaydetti.

Konuk ekipte Erdoğan Yeşilyurt maçın 80. dakikasında direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 52'ye yükseltti. Antalyaspor ise 45 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Larsson'un pasıyla soldan hareketlenen Assombalonga'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda top üstten dışarı gitti.

16. dakikada Kasımpaşa'nın golü geldi. Soldan ceza sahasına giren Ben Ouanes'in içeri çevirdiği topu Fall kaleye göndermek isterken, meşin yuvarlağı önünde bulan Ngoy altıpas önünde düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

36. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Ben Ouanes'in soldan ortasında Da Costa ceza sahası içinde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

Müsabakanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

54. dakikada Larsson'un savunmanın arkasına gönderdiği pasta Kaluzinski topa bekletmeden vururken, son anda Kasımpaşa savunmasının müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

79. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Hızlı gelişen Kasımpaşa atağında sağdan ceza sahasına giren Fall'un içeri çevirdiği topu Ben Ouanes tamamladı ancak Erdoğan Yeşilyurt kaleye giden topu eliyle kesince hakem VAR incelemesi sonrası penaltı noktasını gösterdi.

82. dakikada penaltı atışını kullanan Hajradinovic, skoru 3-0 yaptı.

90+1. dakikada Antalyaspor'un golü geldi. Emre Uzun'un sağdan kullandığı köşe vuruşunda Gerxhaliu meşin yuvarlağa ön direkte dokunarak golü attı: 3-1.

Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.