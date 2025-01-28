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Kasımpaşa'da Hakan Keleş dönemi sona erdi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Ocak 2025 01:15 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 01:17
Kasımpaşa&#039;da Hakan Keleş dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Teknik Direktör Hakan Keleş ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Teknik Direktör Hakan Keleş ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik direktörümüz Hakan Keleş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Hakan Keleş ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Kasımpaşa'da Hakan Keleş dönemi sona erdi - 1. Resim

Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 5-4 yenen Kasımpaşa, ligde 25 puan ve averajla 12. sırada yer alıyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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