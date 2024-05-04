Kayseri ile Karagümrük yenişemedi
Süper Lig'in 35. haftasında Mondihome Kayserispor ile VavaCars Fatih Karagümrük 2-2 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Mondihome Kayserispor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.
Kayserispor'un golleri Mane ve Boa Morte'den gelirken Karagümrük'ün sayılarını Feghouli ve Marcao kaydetti.
FEGHOULİ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ!
İstanbul ekibinde 86. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyundan atılan Feghouli, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
Bu sonuçla Kayserispor puanını 41'e, Karagümrük ise 37'ye yükseltti.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Kayserispor kalecisi Bilal Bayazıt'ın rakip sahaya gönderdiği topta, Gökhan Sazdağı'nın kafa pası ile Karagümrük kalecisi Sirigu ile karşı karşıya kalan Mane'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
25. dakikada sağ kanattan serbest vuruş kazanan Karagümrük'te Eysseric'in ceza sahasına ortasında, Koray Günter'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak takım arkadaşlarının yanından geçerek auta çıktı.
27. dakikada Karagümrük'ün sol kanattan kazandığı serbest vuruşta, ceza sahasına yapılan ortada arka direkte Ceccherini'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta gitti.
33. dakikada gelişen Karagümrük atağında, sol kanattan ceza sahasına giren Mendes'in sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
48. dakikada gelişen Kayserispor atağında, sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Boa Morte'nin yerden vuruşunda, kaleci Sirigu topu çeldi.
51. dakikada Karagümrük beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Nazım Sangare'nin ceza sahasına ortasına Feghouli'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
54. dakikada Kayseri ekibi gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına yapılan ortaya, arka direkte Boa Morte'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
60. dakikada Karagümrük öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Emre Mor'un vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt'tan seken topu, Marcao kafa vuruşu ile boş kaleye gönderdi: 1-2.
64. dakikada Kayseri ekibi beraberliği yakaladı. Cardoso'nun sağ kanattan ceza sahasına ortasında Boa Morte'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.
90. dakikada gelişen Kayseri atağında Mane'nin ceza sahasına ortasında Arif Kocaman'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.