Kayserispor Başkanı net konuştu! 'Bu hakemi bizim maçlara verirlerse daha değişik konuşurum'

30 Eylül 2024 22:54 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 22:58

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, takımının Beşiktaş'a 3-0 kaybetmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Konuşmasında TFF ve MHK'ya seslenen Çamlı, "Federasyona ve MHK'ye buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Bu hakemi bizim maçlara verirlerse o zaman daha değişik konuşurum" dedi.

Trendyol Süper Lig​'in 7. hafta kapanış maçında evinde misafir ettiği Beşiktaş​'a 3-0 mağlup olan Kayserispor​'da Başkan Ali Çamlı​, maçı yöneten Atilla Karaoğlan​'ın bundan sonra oynayacakları maça verilmemesini istedi.

Çamlı, maçın ardından stadyum çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ı galibiyetinden dolayı tebrik etti.

"DEĞİŞİK KONUŞURUM"

Hakem hakkında değerlendirmede bulunan Çamlı, "Hakemi de tebrik ediyorum. Görevini güzel yaptı. Gerçekten tebrik ediyorum. Federasyona ve MHK'ye buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Bu hakemi bizim maçlara verirlerse o zaman daha değişik konuşurum." dedi.

Hakem kararları hakkında konuşan Çamlı, şunları kaydetti:

"Lütfen vermesinler. Yani bu hakem geçen sene iki Galatasaraylı çarpışıyor faul veriyor. Dönüyor, o top bize gol oluyor. Maçı kaybediyoruz. Sivas maçında VAR hakemi nizami golü, ofsayt diye iptal ediyor. Tebrik ediyorum. Atilla Karaoğlan'a ben amatör ligde maç yönettirmem. Türk futbolunu eğer mahvetmek istemiyorlarsa bu hakemlere dikkat etsinler. Tabii, Fener yendi, Galatasaray puan kaybetti, Beşiktaş'ın 3 puan alması lazım. Aldı, Beşiktaş'ı tebrik ediyorum."

"İlk yarı oynadığımız futbol herhalde hakemi korkuttu ki görevini güzel yaptı. Tebrik ediyorum." diyen Çamlı, "Sevinsinler. Çok mutlu olsunlar. Ama hakeme rağmen Kayserispor'a kimse bir şey yapamayacak. Burası çok büyük camia. Hiçbiri bir şey yapamayacak. Yüreği yiyen varsa çıksın. Delikanlı gibi konuşalım. Hakem, federasyon hiç, hepsi hikaye. Delikanlılarsa çıkacaklar. Bu hakemlerle ilgili konuşacaklar. O penaltıyı yorumlayacaklar. Vermediğini yorumlayacaklar. Sonra konuşacağız." ifadelerini kullandı.