Kayserispor - Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonlarını eski hakemler değerlendirdi

01 Ekim 2024 11:20 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 11:21

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 3-0 yendiği karşılaşmaya tartışmalı pozisyonlar damga vurdu. Yayıncı kuruluşun Trio programında eski hakemler pozisyonları yorumladı. İşte beIN Trio ekibinin değerlendirmeleri...

Kayserispor Başkanı net konuştu! 'Bu hakemi bizim maçlara verirlerse daha değişik konuşurum'

Kayserispor Başkanı net konuştu! 'Bu hakemi bizim maçlara verirlerse daha değişik konuşurum'

Trendyol Süper Lig​'de 7. haftanın açılış maçında Kayserispor​ ile Beşiktaş​ karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar deplasmanda Kayserispor'u Gedson ve Immobile'nin (2) golleriyle 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşta eski hakemler Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban mücadelenin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

İşte o yorumlar:

Attamah'ın 49. dakikada Emirhan Topçu'ya yaptığı müdahale penaltı mı?

Bahattin Duran: Bu pozisyonun penaltıyla alakası yok.

Deniz Çoban: Burada bir penaltı yok.

Bülent Yıldırım: Emirhan kendini kolay bırakmış ama Attamah'ın yaptığı hareket çok riskli. Çekme birazdaha etkili olsa penaltı olurdu.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Kartal Kayra Yılmaz'ın topu eliyle durdurup kale vuruşunu kullandığı pozisyon penaltı mı?

Bahattin Duran: Kaleci topu oyuna soktuysa Kayserili futbolcu topu eline almış oluyor ve penaltı olur. Kayserisporlu 8 numaralı futbolcu topu eliyle istiyor. Oyunun tek odak noktası sağ eliyle topu istemesi ve ben başlayacağım diyor. Burada bana göre 8 numaralı oyuncu oyunu başlattı. Ben hakem olsaydım maçın hakemi gibi düşünürdüm. Antep-Rize maçıyla buradaki pozisyon farklı.

Deniz Çoban: Futbol oyun kurallarında yoruma açık konular var, olmayanlar var. Bu tarz pozisyonlar bizim yorumumuza bırakılacak kadar basit konular mı? Atilla Karaoğlan topu istediğini görmeseydi ve penaltı verseydi? Verebilirdi de... Bazı kaleciler de bu riske girmemek için topu eliyle atıyor. Galatasaray'da Muslera mesela topu eliyle veriyor. Neden eliyle veriyor? MHK bunun önlemini almadığı için hata yaptı. Ben Atilla Karaoğlan olsam 'Aut atışlarında bir sıkıntı yaşamak istemiyorum' derim. 4. hakeme 'git takım kaptanı ve kaleciyle konuş aut atışlarında kaleciler topu eliyle versin' derim. Burada top yerde, ayağıyla atıyor ve oyuncu da eliyle durduruyor. Bu pozisyon penaltı.

Bülent Yıldırım: Burada VAR'ın yetkisi yok. Bu konuya hakemlerin bir çözüm bulması lazım. Kritik bir pozisyon daha farklı sonuçlar da olabilir. Hakem defans oyuncularının niyetine bakamaz. Mantık basit. Gerçekten ilginç bir pozisyon.



(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Attamah'ın Rashica'ya yaptığı müdahale penaltı mı?

Bahattin Duran: İlk önce eliyle indirmek istedi o olmayınca ayağına müdahale edip Rashica'yı düşürdü. Çok doğru bir penaltı kararı. Rashica fazladan bir adım attı diye penaltı yok diyemeyiz.

Deniz Çoban: Atilla Karaoğlan'ın iki haftada verdiği 4 tartışmalı penaltı kararından tek doğru olanı buydu. Bu net penaltı, kontrolsüz hareket olduğu için sarı kart da ister.

Bülent Yıldırım: Adımlama bozulduktan sonra ne zaman düştüğü önemli değil. Penaltı ve sarı kart olmalıydı.



(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Attamah'ın Immobile'ye yaptığı müdahale penaltı mı?

Bahattin Duran: Attamah önce bir rakibini kilitledi. Sol eliyle omuzuna şarj yaptı ve rakibini indirdi. Net bir penaltı. Bu tip durumlarda VAR hakemlerine iki elle birlikte sarılma varsa müdahale eder deniyor. Burada iki eliyle sarılmış Immobile'ye. VAR burada müdahale etmeliydi.

Deniz Çoban: Çok uzatmaya gerek yok. Penaltı, kırmızı kart. Burada futbol yok, güreş var.

Bülent Yıldırım: Net bariz bir penaltı. VAR'ın müdahale etmesi gerekirdi. Kırmızı kart da çıkmalıydı.



(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Kayserispor lehine verilen penaltıda iptal kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Beşiktaşlı oyuncu ayağını kaldırıp rakibine vurdu gibi gördü hakem ama kendi takım arkadaşına gelmiş. Penaltının iptali doğru ama endirekt serbest vuruş verilmesi lazım.

Deniz Çoban: Bu pozisyondan önce başka bir penaltı pozisyonu vardı. Her ne kadar Kayserisporlu oyuncu o ayağı görmüyorsa da o ayaktan sakınıyor. Atilla Karaoğlan bu görüntüyü izledikten sonra endirekt serbest vuruş vermesi gerekirdi. Bu tehlikeli bir hareket. Ben VAR olsam zaten ilk önce Immobile'nin pozisyonunu izletmem gerekirdi. Kayserispor'un pozisyonu penaltı olsa bile daha önce Immobile'nin pozisyonu var.

Bülent Yıldırım: Penaltının iptali çok net. Daha öncesinde Immobile pozisyonu vardı. Aynı atak fazının içinde Kayserispor'un penaltı pozisyonu oldu. Burada VAR hakemi ve orta hakem sınıfta kaldı. İlk önce Immobile'nin pozisyonu olduğu için VAR'ın onun için çağırması gerekirdi.



(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)