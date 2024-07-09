Kayserispor, Carole ve Bahoken'i takımda tuttu!
Süper Lig takımı Kayserispor, Lionel Carole ve Stephane Bahoken'in sözleşmelerinin uzatıldığını duyurdu.
Teknik Direktör Burak Yılmaz önderliğinde yeni sezona hazırlanan Kayserispor, iç transfer çalışmaları kapsamında Lionel Carole ve Stephane Bahoken'in sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.
CAROLE İLE 1+1
Kayseri temsilcisinin resmi sosyal medya hesabında ilk olarak Fransız sol bek Lionel Carole ile 1+1 yıllığına sözleşme uzatıldığı açıklandı. Kayserispor'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcularımızdan Lionel Carole'ün sözleşmesi 1+1 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
BAHOKEN İLE 1 YILLIK
Sarı-Kırmızılılar, bir sonraki transfer duyurusunda ise Fransız santrfor Stephane Bahoken'in sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcularımızdan Stephane Bahoken’in sözleşmesi 1 yıllığına uzatılmıştır.
Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.