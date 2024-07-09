Kayserispor, Carole ve Bahoken'i takımda tuttu!

09 Temmuz 2024 22:39 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 22:45

Teknik Direktör Burak Yılmaz önderliğinde yeni sezona hazırlanan Kayserispor, iç transfer çalışmaları kapsamında Lionel Carole ve Stephane Bahoken'in sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

CAROLE İLE 1+1

Kayseri temsilcisinin resmi sosyal medya hesabında ilk olarak Fransız sol bek Lionel Carole ile 1+1 yıllığına sözleşme uzatıldığı açıklandı. Kayserispor'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcularımızdan Lionel Carole'ün sözleşmesi 1+1 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

BAHOKEN İLE 1 YILLIK

Sarı-Kırmızılılar, bir sonraki transfer duyurusunda ise Fransız santrfor Stephane Bahoken'in sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcularımızdan Stephane Bahoken’in sözleşmesi 1 yıllığına uzatılmıştır.

Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.