Kayserispor, deplasmanda Hatayspor'u 1-0 mağlup etti

26 Ekim 2024 16:35 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 16:37

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Hatayspor, sahasında konuk ettiği Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig​'in 10. haftasında Hatayspor​, sahasında Kayserispor​'u konuk etti. Mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı.

Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetti.

İlk devresi 0-0 biten maçta taraflar golsüz beraberlikle soyunma odasının yolunu tuttu.

İkinci yarı etkili olan Kayserispor, 77. dakikada Kartal Yılmaz ile üstünlük golünü buldu ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Böylelikle Rıza Çalımbay​'ın öğrencileri 3 puanda kaldı. Sinan Kaloğlu'nun ekibi ise 8 puana yükseldi.

SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU

İki takım futbolcuları ve tüm statta bulunanlar maç öncesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olanlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

BU SEZON İLK GALİBİYET

Kayserispor, ligde bu sezon ilk kez 3 puan aldı. Sarı kırmızılı takım daha önce çıktığı 8 maçta 3 mağlubiyet, 5 beraberlik almışken, Hatayspor maçıyla galibiyetle tanışmış oldu.

HATAYSPOR'UN HASRETİ SÜRDÜ

Rıza Çalımbay'ın öğrencileri ise bu sezon 6. mağlubiyetini aldı. Hatayspor, çıktığı 9 maçın 3. de ise berabere kaldı. Rıza Çalımbay ile 5. maçına çıkan Hatayspor, galibiyet alamazken 3. kez yenildi ve 2 puan aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Hatayspor, Eyüpspor deplasmanına gidecek. Kayserispor ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Rui Pedro'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Rivas'ın plase vuruşunu, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağa sahip oldu.

2. dakikada Hatayspor'un kullandığı kornerde altıpas içerisinde topu önünde bulan Diack, pasını Calvo'ya verdi. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda kaleci topu çıkardı. Dönen topu önünde bulan Calvo'nun ikinci vuruşunda ise meşin yuvarlak auta gitti.

32. dakikada Cardoso sol kanattan ceza sahasına girerek topu, penaltı noktasındaki Nazon'a çıkardı. Kale önünde oluşan karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Kartal Kayra Yılmaz'ın şutunda, kaleci Erce Kardeşler topu kornere gönderdi.

43. dakikada Kayserispor etkili geldi. Sağ kanatta Cardoso'nun ortasında, arka direkteki Hasan Ali Kaldırım topu ceza sahasında Nazon'a indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler topu çıkartarak gole izin vermedi.

77. dakikada Kayserispor 1-0 öne geçti. Kilama'nın geri pasında araya giren Mane'nin sol kanattan içeriye gönderdiği topa Bahoken hareketlendi. Bahoken meşin yuvarlağı müsait durumdaki Kartal Kayra Yılmaz'a bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu.

79. dakikada sol çaprazda topla buluşan Fernandes'in sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt topu kornere çeldi.