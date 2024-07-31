Kayserispor, Mehdi Bourabia'yı renklerine bağladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
31 Temmuz 2024 19:58 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 20:20
Kayserispor geçen sezon kiraladığı Mehdi Bourabia ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Trendyol Süper Lig takımı Kayserispor, geçen sezon kadrosunda kiralık oynayan Faslı golcü Mehdi Bourabia'yı 1 yıllığına tekrar kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bourabia ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
SEZON KARNESİ
Geçen sezonun ortasında İtalya'nın Frosinone takımından kiralanan Bourabia, Kayserispor formasıyla çıktığı 13 lig maçında 3 gole imza attı.
Kaynak: tgrthaber.com