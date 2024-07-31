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Kayserispor, Mehdi Bourabia'yı renklerine bağladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
31 Temmuz 2024 19:58 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 20:20
Kayserispor, Mehdi Bourabia&#039;yı renklerine bağladı!

Kayserispor geçen sezon kiraladığı Mehdi Bourabia ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig takımı Kayserispor, geçen sezon kadrosunda kiralık oynayan Faslı golcü Mehdi Bourabia'yı 1 yıllığına tekrar kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bourabia ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

SEZON KARNESİ

Geçen sezonun ortasında İtalya'nın Frosinone takımından kiralanan Bourabia, Kayserispor formasıyla çıktığı 13 lig maçında 3 gole imza attı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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