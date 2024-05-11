Son dakika! Kayserispor'un uçağına yıldırım isabet etti!

11 May 2024 18:44 - Güncelleme : 11 May 2024 19:35

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Mondihome Kayserispor kafilesi büyük tehlike atlattı. Sarı-kırmızılı ekibin uçağına yıldırım isabet etti.

BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Hava şartları nedeniyle rötar yapan uçak saat 17.00'de havalandı. Kalkıştan kısa süre sonra uçağa yıldırımın isabet etmesi nedeniyle uçak tedbir amaçlı Erkilet Havaalanı'na tekrar döndü. Kayserispor kafilesinin havaalanında bekleyişi devam ediyor.

"KAFİLENİN DURUMU İYİ"

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç şunları kaydetti: "Fenerbahçe takımı ile karşılaşacak Kayserisporumuzun İstanbul seferini yapan uçağına 2 kez yıldırım isabet etti. Erkilet havalimanına dönen uçakta test süreçleri devam etmektedir. Oyuncularımızın durumu iyi ve kafilemiz havalimanında seferin yeniden düzenlenmesini beklemektedir. Camiamıza büyük geçmiş olsun."