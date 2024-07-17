Keçiörengücü'nün Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ın %20'lik payı için istediği miktar belli oldu!

17 Temmuz 2024 13:47 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 13:49

Ankara Keçiörengücü'nde Barış Alper Yılmaz heyecanı yaşanıyor.

Galatasaray ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Barış Alper'in %20'lik payı Ankara temsilcisinde bulunuyor. Keçiörengücü'nün sonraki satıştan pay için Galatasaray'dan talep ettiği ücret belli oldu.

GALATASARAY'DAN 3 MİLYON EURO İSTENDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; Ankara Keçiörengücü, Barış Alper Yılmaz'ın %20'lik payı için 3 milyon Euro bedel istiyor.

WEST HAM UNİTED BARIŞ ALPER İÇİN ISRARCI

Bir süre önce Wilfried Zaha ile de ilgilenen West Ham United, EURO 2024'te gösterdiği performansla rotayı Barış Alper'e kırdı.

İngiliz ekibinin milli futbolcunun transferi konusunda ısrarcı olduğu öne sürülüyor.

35 MİLYON EURO MASADA

Premier Lig ekibinin önümüzdeki günlerde Galatasaray'a resmi teklif yapması beklenirken, masada konuşulan rakam tam 35 milyon Euro olduğu ifade edildi.

BARIŞ ALPER İNGİLTERE'YE SICAK BAKIYOR

22 Temmuz'a kadar izinli olan milli futbolcu, kariyerine İngiltere'de devam etmeye sıcak bakıyor.

GALATASARAY GÖNDERMEK İSTEMİYOR

Ancak hem teknik heyet hem de yönetim, Barış Alper'i satmak istemiyor.

Sezon planlamasını milli futbolcuya göre yapan Galatasaray bu nedenle Oğuz Aydın transferinde ısrarcı olmadı ve hem Alanyaspor'a daha düşük bir bonservis (5 milyon Euro) hem de oyuncuya Fenerbahçe'den 350 bin Euro daha az maaş önerdi.