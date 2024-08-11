Keita Balde Süper Lig'e transfer oldu! Bugün imza için geliyor
Son olarak formasını giydiği Rus ekibi Spartak Moskova ile yollarını ayıran Senegalli golcü Keita Balde, Süper Lig ekibiyle anlaştı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig ekibi Sivasspor'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Sivasspor, son olarak Spartak Moskova'nın geçtiğimiz sezonun devre arasında İspanyol ekibi Espanyol'a kiraladığı Senegalli santrforu Keita Balde ile prensip anlaşmasına vardı.
BUGÜN İMZA İÇİN GELİYOR
Takımıyla olan sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Keita Balde'nin bugün Yiğidolar'la sözleşme imzalamak üzere Sivas'ta olacağı ifade edildi.
27 MAÇTA 1 ASİST
Kariyerinde Lazio, Monaco, Inter, Sampdoria, Cagliari, Espanyol ve Spartak Moskova takımları bulunan 29 yaşındaki forvet, geride kalan sezonda Spartak Moskova ve Espanyol'da 27 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.
SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ
Güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro civarında gösterilen Keita Balde'nin kulübü Spartak Moskova ile olan sözleşmesi Haziran ayında sona ermişti.