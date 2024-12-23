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Kenan Yıldız 90 dakika oynadı, Juventus galibiyete kavuştu!

Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
23 Aralık 2024 04:31 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 04:58
Kenan Yıldız 90 dakika oynadı, Juventus galibiyete kavuştu!

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Juventus deplasmanda Monza'yı 2-1 mağlup etti. Milli yıldızımız Kenan Yıldız 90 dakika forma giydi.

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Thiago Motta'nın ekibi Juventus deplasmanda Alessandro Nesta'nın yönetimindeki Monza'yı 2-1 mağlup etti.

U-Power Stadyumu'nda oynanan mücadelede Juventus'un gollerini 14. dakikada Weston McKennie ve 39. dakikada Nico Gonzalez kaydetti. Monza'nın golünü ise 22. dakikada Samuele Birindelli kaydetti.

Kenan Yıldız 90 dakika oynadı, Juventus galibiyete kavuştu! - 1. Resim

KENAN YILDIZ 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Kenan Yıldız 90 dakika oynadı, Juventus galibiyete kavuştu! - 2. Resim

Bu sonuçla birlikte ligdeki namağlup ünvanını koruyan Juventus, 4 maçlık beraberlik serisini noktaladı ve puanını 31'e yükseltti.

Ligin son sırasında bulunan Monza ise 10 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Juventus evinde Fiorentina'yı ağırlarken, Monza deplasmanda Parma ile karşılaşacak.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr

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