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Kenan Yıldız, Juventus ile sözleşme imzaladı! 10 numarayı kaptı

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ağustos 2024 20:26 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 20:37
Kenan Yıldız, Juventus ile sözleşme imzaladı! 10 numarayı kaptı

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız İtalyan devi Juventus ile 5 yıllık sözleşme uzattı. Ayrıca siyah-beyazlı takım boşta olan 10 numaralı formayı Kenan Yıldız'a verdiğini açıkladı.

Juventus, milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2029 Haziran ayına kadar uzatıldığını açıklarken 10 numaralı formayı da takdim ederek genç golcüyü onurlandırdı.

Ayrıca İtalyan basınında yer alan haberlerde oyuncunun yıllık kazancının da yeni sözleşme sonrası 300 bin euro'dan 1.2 milyon euro'ya yükseldiği yer aldı.

ARTIK YENİ '10' KENAN YILDIZ'IN

19 yaşındaki milli futbolcumuz Juventus'da Platini, Del Piero (idolü), Tevez, Dybala ve Pogba'dan sonra Juventus'un yeni 10 numarası oldu.

Juventus formasıyla 32 resmi maça çıkan Kenan, bu mücadelelerde 4 gol atıp, 1 asistlik performans sergiledi. Bu performansıyla Türkiye milli takımı teknik direktörü Vincenzo Montella'yı etkileyerek EURO 2024 kadrosunda yer alan Kenan Yıldız organizasyonda 5 maçta süre bulurken skor katkısı veremedi.

Juventus'tan Kenan Yıldız'a yeni sözleşme: İdolünün sırt numarasını aldı - 1

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Kaynak: tgrthaber.com
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