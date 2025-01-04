Kenan Yıldız'ın golü Juventus'a yetmedi: Milan finale adını yazdırdı

04 Ocak 2025 01:21 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 01:43

Milan, İtalya Süper Kupası yarı finalinde Juventus'u 2-1 mağlup ederek final biletinin sahibi oldu. Juventus'un tek golü milli futbolcumuz Kenan Yıldız'dan geldi.

Suudi Arabistan​'da oynanan İtalya Süper Kupası'nın yarı finalinde Juventus ile Milan​ karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanmayı başaran Milan, finale çıktı.

KENAN'IN GOLÜ YETMEDİ

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan milli futbolcumuz Kenan Yıldız​'ın 21. dakikada attığı golle Juventus​, ilk devreyi önde tamamladı.

71. dakikada Christian Pulisic'in penaltı golüyle eşitliği yakalayan Milan, 75. dakikada Federico Gatti'nin kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Milan ile Inter'in karşılaşacağı final müsabakası 6 Ocak Pazartesi günü oynanacak.

Önceki gün oynanan diğer yarı final maçında Inter, Atalanta'yı 2-0 yenerek finale adını yazdırmıştı.