Kerem Aktürkoğlu için A Milli Takım'ı izleyen Benfica'nın hocası Fenerbahçeli yıldıza hayran kaldı!

11 Eylül 2024 11:40 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 11:59

A Milli Takım’ın Uluslar Ligi’nde İzlanda ile oynadığı maçta 3 gol atan yeni transfer Kerem Aktürkoğlu’nu izleyen Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Fenerbahçeli yıldıza hayran kaldı. Benfica’nın yıldız futbolcu için sarı-lacivertlilere devre arasında teklif götürmesi bekleniyor. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında İzlanda'yı İzmir'de Kerem Aktürkoğlu'nun 3 golüyle devirerek ilk galibiyetini aldı ve liderliğe yükseldi.

KEREM AKTÜRKOĞLU ŞOV YAPTI!

Türkiye'nin İzlanda'yı 3-1 mağlup ettiği mücadeleye Benfica'nın Galatasaray'dan 12 milyon euro bedelle transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu damga vurdu. Yıldız oyuncu hat-trick yaparak gecenin yıldızı olmayı başardı.

PORTEKİZ'İN HOCASI BRUNO LAGE MAÇI TAKİP ETTİ

Takvim'in haberine göre; Yeni transferi Kerem Aktürkoğlu için A Milli Takım'ın İzlanda maçını izleyen Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, hat-trick yapan yıldızının yanı sıra Fenerbahçeli futbolcuyu da çok beğendi.

İSMAİL YÜKSEK’E HAYRAN KALDI!

Benfica'nın hocası Bruno Lage'ın Kerem'in dışında İsmail Yüksek'in de performansına hayran kaldığı ve yıldız orta saha oyuncusuyla ilgili Benfica yönetimine olumlu rapor verdiği ifade edildi.

BENFİCA TEKLİF YAPACAK

48 yaşındaki Portekizli teknik adamın talebiyle milli oyuncuyu transfer listesine eklediği iddia edildi.

Portekiz ekibinin devre arası transfer döneminde ya da sezon sonunda 25 yaşındaki ön libero için teklif yapmayı planladığı da öne sürüldü.

AVRUPA’YA SICAK BAKIYOR

Benfica'dan teklif gelmesi durumunda Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün de İsmail Yüksek'in transferinde önemli rol oynayabileceği ifade edildi.

Fenerbahçe ile 3 yıl daha kontratı bulunan yıldız futbolcunun şartların oluşması halinde Avrupa'da forma giymeye sıcak baktığı kaydedildi.