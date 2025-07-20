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 | Suat Vilgen

Kerem Aktürkoğlu için büyük kapışma! Ezeli rakipler birbiriyle yarışıyor

Benfica'da forma giyen milli yıldızın geleceği merak konusu. Süper Lig devleri yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için yarışa girdi. Galatasaray cephesi gelişmeleri dikkatle izliyor

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Kerem Aktürkoğlu için büyük kapışma! Ezeli rakipler birbiriyle yarışıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 10:48
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 10:51

Portekiz temsilcisi ’da top koşturan ’nun takımdan ayrılmak istediği yönündeki haberler, devlerini harekete geçirdi. 26 yaşındaki milli yıldız için hem hem de devrede. İki ezeli rakip, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için kıyasıya bir rekabete girmiş durumda.x

Kerem Aktürkoğlu için büyük kapışma! Ezeli rakipler birbiriyle yarışıyor

BEŞİKTAŞ'TAN TANIDIK FORMÜL

Beşiktaş, geçtiğimiz haftalarda Benfica'dan Orkun Kökçü'yü satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Siyah-beyazlılar, Kerem Aktürkoğlu için de benzer bir formül üzerinde çalışıyor. Kerem’in 2029 yılına kadar süren sözleşmesi transferi zorlaştırsa da Beşiktaş, kiralama seçeneğini masaya koyarak süreci lehine çevirmek istiyor.

Kerem Aktürkoğlu için büyük kapışma! Ezeli rakipler birbiriyle yarışıyor

KEREM’İN TERCİHİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Benfica’da başarılı bir sezon geçiren ve Avrupa’nın önde gelen liglerinden teklif bekleyen Kerem Aktürkoğlu’nun önceliği kariyerini Avrupa’da sürdürmek. Ancak istediği teklif gelmezse Türkiye’ye dönüş ihtimali kuvvetleniyor. Bu noktada Beşiktaş’ın yanı sıra Fenerbahçe de devreye girmeye hazır. Sarı-lacivertli yönetimin, milli yıldızın durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

Kerem Aktürkoğlu için büyük kapışma! Ezeli rakipler birbiriyle yarışıyor
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PİYASA DEĞERİ 24 MİLYON EURO

Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla toplam 53 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 16 gol ve 13 asistle dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Transfermarkt verilerine göre 26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 24 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Kerem Aktürkoğlu için büyük kapışma! Ezeli rakipler birbiriyle yarışıyor
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GALATASARAYLILAR BEKLEMEDE

Diğer yandan tranfseri sadece Beşiktaş ve Fenerbahçe camiaları değil Galatasaraylılar da yakından takip ediyor. Çok sayıda sarı-kırmızılı futbolsever eski futbolcularının ezeli rakiplerden birinde forma giymeyeceği ve kariyerini yurt dışında sürdürmeye devam edeceği görüşünde. Türkiye'ye Kerem’in Benfica’daki geleceği ve Süper Lig'e dönüş kararı, önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.

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