Kerem Aktürkoğlu iddialara gece yarısı yaptığı paylaşımla cevap verdi: Galatasaray taraftarı milli futbolcusuna sahip çıktı

07 Ağustos 2024 09:17 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 10:47

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş'a karşı 5-0 kaybedilen Süper Kupa maçıyla ilgili hakkında çıkan haberlere cevap verdi. Aktürkoğlu'nun konuyla ilgili paylaşımı gece 03:00'te yapması dikkat çekerken sarı-kırmızılı taraftarlar da milli yıldızına deste verdi.

'SOYUNMA ODASINDA TEPKİ GÖSTERDİ!' İDDİASI

Kerem'in Beşiktaş maçının devre arasında oyundan çıkacağını öğrendikten sonra sert bir tepki verdiği ve bazı ifadeler kullandığı öne sürülmüştü.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN CEVAP GELDİ

Kerem Aktürkoğlu yaptığı paylaşımda "İkinci yarıda görev almayacağımı öğrendikten sonra verdiğim reaksiyon, önemli bir final maçında kulübüme ve takım arkadaşlarıma yardımcı olamayacağım için yaşadığım hayal kırıklığı ile sınırlıdır" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TARAFTARI SAHİP ÇIKTI

İddialar kısa sürede gündem olmasının ardından Kerem Aktürkoğlu gece yarısı paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar da milli futbolcularının paylaşımının ardından harekete geçti.

Taraftarlar '#YanındayızKerem' etiketi altında binlerce paylaşım yaparak milli futbolcularına sahip çıktı.

Milli futbolcunun paylaşımı şu şekilde:

"TFF Süper Kupa’daki Beşiktaş maçının devre arasında, Galatasaray’ın soyunma odasında yaşanan birtakım konuşmaların hakikatinden saptırıldığını ve dedikodu temeline dayanan şekilde haberleştirildiğini üzülerek takip etmek durumunda kaldım.

Süper Lig’de son iki sezonun şampiyonu unvanıyla çıktığımız Süper Kupa maçının ilk yarısını geride kapattıktan sonra, yalnızca oyuncuların olduğu bölümde, takım kaptanı olarak arkadaşlarıma önümüzde uzun bir sürenin bulunduğunu, kulübümüz ve taraftarımız için geri dönebileceğimizi anlatıp, ikinci yarı öncesi moralimizi yüksek tutmamız gerektiğini söyledim.

"VERDİĞİM REAKSİYON HAYAL KIRIKLIĞI İLE SINIRLIDIR"

İkinci yarıda görev almayacağımı öğrendikten sonra verdiğim reaksiyon, önemli bir final maçında kulübüme ve takım arkadaşlarıma yardımcı olamayacağım için yaşadığım hayal kırıklığı ile sınırlıdır.

Kariyeri boyunca Galatasaray’a ulaşmak için çok uzun yollar kat eden, Galatasaray’ın kendisi için ne anlam ifade ettiğini çok iyi bilen ve Galatasaray’a her defasında sıkı sıkıya bağlanan bir sporcu olarak, Galatasaray’a ve temsil ettiği değerlere, nabzımın en yüksek olduğu anda dahi herhangi bir saygısızlıkta bulunmayacağımın bilinmesini isterim.

"GALATASARAY KAPTANI'NA DÜŞMANCA BİR TAVIR..."

Bilinmesini istediğim bir diğer konu ise Galatasaray’ın kutsal kabul edilmesi gereken soyunma odasındaki herhangi bir konuşmanın, anlamından saptırılmış olsa dahi, Galatasaray Kaptanı’na düşmanca bir tavırla her türlü dedikoduya zemin hazırlanarak, “birçok farklı yerden teyit ettiklerini” ama yaptıkları mesleğin en temel prensiplerini yok sayıp, yarattıkları olayın taraflarından birine söz hakkı tanıma ihtiyacı dahi hissetmeyen birtakım kişilerce konuşulabilecek noktaya ulaşmasıdır.

Ayrıca camia olarak sezon boyu büyük emek verdiğimiz, üzerinde 30 milyondan fazla Galatasaraylının tek tek hakkının bulunduğu şampiyonluktaki katkı muhasebesini yapmak da bu kişilerin haddine değildir.

"MÜCADELE ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİM"

Yaşadığımız ağır mağlubiyetle yüzleşerek başımızı dik tutacağımız ve hedeflerimiz için mücadeleye devam edeceğimiz sezonun bu döneminde, dışımda gelişiyor olmasına rağmen böyle bir gündemin oluşmasından üzüntü duyuyorum.

Ben Galatasaray’ın bir ferdi olarak, bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da her an, her yerde Galatasaray menfaatleri için yaşamayı ve bana görev verildiği zaman mücadele etmeyi sürdüreceğim.

Saygılarımla,

Kerem Aktürkoğlu"