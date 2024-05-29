Kerem Aktürkoğlu İspanya yolcusu! Anlaşma sağlandı: Bonservis bedeli ortaya çıktı!

29 May 2024 11:45 - Güncelleme : 29 May 2024 11:53

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlaması sürüyor. Gelecek transferler kadar ayrılacak oyuncular da merak konusu olurken Kerem Aktürkoğlu'nun son yaptığı açıklamalar gündem olmuştu.

AYRILIĞIN SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, sahneye Barış Manço’nun "Dönence" şarkısıyla çıktı. Sahneye çıkarken Metin Oktay duruşu yaparak poz veren Aktürkoğlu, seçtiği şarkı ve veda eder tavrıyla dikkat çekmişti.

"BURADA OLURSAM ELİMDEN GELENİ SONUNA KADAR YAPARIM!"

Şampiyonluk kutlamalarında konuşan Kerem Aktürkoğlu, "İkinci şampiyonluğum çok özel çok anlamlı benim için. Çok duygusal anlar yaşadım ben de umarım Galatasaray her sezon şampiyonluklar yaşar. Ben de burada olursam her zaman elimden geleni sonuna kadar yaparım!" dedi.

Kerem Aktürkoğlu'nun bu açıklamaları ve sahnedeki tavırları, Galatasaray'dan ayrılabileceği yönündeki iddiaları güçlendirmişti.

ANLŞAM SAĞLANDI: KEREM AKTÜRKOĞLU İSPANYA YOLCUSU!

343 Digital'de yer alan habere göre; Kerem Aktürkoğlu, İspanya La Liga ekibi Real Sociedad’a transfer olmak üzere...

Milli futbolcunun Real Sociedad ile anlaştığı ve transferin Galatasaraylı yetkililerin onayına kaldığı ifade edildi.

12 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

Haberde transferin 12 milyon Euro + bonuslar karşılığında gerçekleşeceği kaydedildi.

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray formasıyla 54 maça çıkarken 15 gol attı ve 9 da asist yaptı.

Milli futbolcunun güncel piyasa değeri 17 milyon Euro civarında gösteriliyor.