Kerem Aktürkoğlu "Allah kıldığın namazları kabul etsin" sözlerine tepki gösterdi!

26 Ağustos 2024 13:03 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 13:03

Son dönemlerin en çok konuşulan futbolcuları arasında gösterilen Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, 3-1 kazanılan maç sonrası imza isteyenleri yine kıramadı.

Her maç sonrası rutin haline gelen anlarda yıldız futbolcu arabasını durdurarak forma imzaladı.

O SÖZLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Bu sırada bir taraftar, Aktürkoğlu’na “Allah kıldığın namazları kabul etsin” diyerek dua etti. Aktürkoğlu daha öncelerde bir taraftarın söylediğini hatırlatarak "O şaka bir kere yapılır" diyerek tepki gösterdi.

Bir daha böyle bir durum yaşanırsa durup imza vermeyeceğini söyleyen yıldız isim "Paylaşma' diyerek de ikazda bulundu.