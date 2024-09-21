Kerem Aktürkoğlu ve Felipe Melo'dan derbi paylaşımı geldi!
Galatasaray'ın eski futbolcuları Kerem Aktürkoğlu ve Felipe Melo'dan Fenerbahçe galibiyeti sonrası sosyal medya paylaşımları geldi. Paylaşımlar viral oldu...
Trendyol Süper Lig'in 6. hafta derbi maçında Galatasaray deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılı takımın gollerini, Torreira, Mertens ve Sara kaydetti.
Galatasaray'ın derbi zaferi sonrası sosyal medyada paylaşımlar viral oldu.
Sarı-kırmızılı takımın eski futbolcuları Kerem Aktürkoğlu ve Felipe Melo, Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından maç skorunu paylaştığı gönderinin altına yorumlar yaptı.
Oyuncu Giray Altınok'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'yu hedef aldı.