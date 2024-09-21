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Kerem Aktürkoğlu ve Felipe Melo'dan derbi paylaşımı geldi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
21 Eylül 2024 22:59 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 23:14

Galatasaray'ın eski futbolcuları Kerem Aktürkoğlu ve Felipe Melo'dan Fenerbahçe galibiyeti sonrası sosyal medya paylaşımları geldi. Paylaşımlar viral oldu...

Trendyol Süper Lig​'in 6. hafta derbi​ maçında Galatasaray​ deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe​'yi 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılı takımın gollerini, Torreira​, Mertens ve Sara kaydetti.

Galatasaray'ın derbi zaferi sonrası sosyal medyada paylaşımlar viral oldu.

Sarı-kırmızılı takımın eski futbolcuları Kerem Aktürkoğlu ve Felipe Melo, Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından maç skorunu paylaştığı gönderinin altına yorumlar yaptı.

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Oyuncu Giray Altınok'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'yu hedef aldı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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