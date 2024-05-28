Kerem Aktürkoğlu ve Hakim Ziyech'den şampiyonluk kutlamasında Filistin'e destek

28 May 2024 07:29 - Güncelleme : 28 May 2024 07:31

Galatasaray, Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonluğunu görkemli bir organizasyonla kutladı.

Rams Park'ta yapılan ve 52 bin taraftarın da katıldığı şampiyonluk kutlamalarında Hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu, Gazze'yi unutmadı.

ZIYECH VE KEREM'DEN FİLİSTİN'E DESTEK

Sarı-kırmızılı futbolcular Hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu, İsrail'in acımasız saldırıları altında büyük bir insanlık dramının yaşandığı Filistin'e destek verdi.

Futbolcular podyuma çağrıldığı sırada Faslı yıldız Ziyech, Filistin bayrağı taşıdı.

Sık sık sosyal medya hesabından Filistin'in sesini duyurmaya çalışan Kerem Aktürkoğlu ise bileğine Filistin kefiyesi sardı.

"ÖZGÜR FİLİSTİN"

Ziyech'in sosyal medya hesabından paylaşılan gönderide "Özgür Filistin" notu düşüldü.