Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Benfica'yı sırtladı!

24 Eylül 2024 00:24 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 00:25

Portekiz Premier Lig'de Milli futbolcularımızın forma giydiği Benfica, deplasmanda Boavista'yı 3-0'lık skorla mağlup etti. Takıma yeni transfer olan Kerem Aktürkoğlu maçta 2 asist yaparken Orkun Kökçü ise karşılaşmada 1 gol kaydetti.