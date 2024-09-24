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Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Benfica'yı sırtladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
24 Eylül 2024 00:24 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 00:25
Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Benfica&#039;yı sırtladı!

Portekiz Premier Lig'de Milli futbolcularımızın forma giydiği Benfica, deplasmanda Boavista'yı 3-0'lık skorla mağlup etti. Takıma yeni transfer olan Kerem Aktürkoğlu maçta 2 asist yaparken Orkun Kökçü ise karşılaşmada 1 gol kaydetti.

Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica'da geceye Türk futbolcularımız damga vurdu.

do Bessa Século XXI Stadyumu'nda oynanan maçta Benfica, Boavista deplasmanından 3-0'lık galibiyetle döndü. Karşılaşmada 11. dakikada Pavlidis ve 31. dakikada Orkun Kökçü'nün kaydettiği gollerin asistini Kerem Aktürkoğlu yaptı.

90+1. dakikada ise Cabral'ın kaydettiği gol maçın skorunu tayin etti.

Kerem Aktürkoğlu 71 dakika sahada kalırken 2 gol pası vermiş oldu. 

Orkun Kökçü ise 90 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı.

Portekiz'de gündem Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu: 'Türk büyüsü' - Son Dakika Spor Haberleri | Cumhuriyet

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Kaynak: tgrthaber.com

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