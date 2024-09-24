Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Benfica'yı sırtladı!
Portekiz Premier Lig'de Milli futbolcularımızın forma giydiği Benfica, deplasmanda Boavista'yı 3-0'lık skorla mağlup etti. Takıma yeni transfer olan Kerem Aktürkoğlu maçta 2 asist yaparken Orkun Kökçü ise karşılaşmada 1 gol kaydetti.
Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica'da geceye Türk futbolcularımız damga vurdu.
do Bessa Século XXI Stadyumu'nda oynanan maçta Benfica, Boavista deplasmanından 3-0'lık galibiyetle döndü. Karşılaşmada 11. dakikada Pavlidis ve 31. dakikada Orkun Kökçü'nün kaydettiği gollerin asistini Kerem Aktürkoğlu yaptı.
90+1. dakikada ise Cabral'ın kaydettiği gol maçın skorunu tayin etti.
Kerem Aktürkoğlu 71 dakika sahada kalırken 2 gol pası vermiş oldu.
Orkun Kökçü ise 90 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı.