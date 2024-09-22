Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a olay gönderme!

22 Eylül 2024 11:00 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 11:11

Süper Lig’in 6. haftasında derbide Fenerbahçe, taraftarı önünde ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Zorlu maçın ardından Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a olay bir gönderme geldi. Kerem'in paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray​, Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etti.

Maçın ardından Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu​'ndan gündem olacak bir hareket geldi.

KEREM'DEN MERT HAKAN'A OLAY GÖNDERME!

Dev derbinin ardından Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş​'a olay bir gönderme geldi. Kerem Aktürkoğlu, "Kulübeden izlesin" diyerek Mert Hakan Yandaş'a gönderme yaptı.

GEÇEN SEZONDAN KALAN ATIŞMA!

Geçtiğimiz sezon Rams Park'ta oynanan ve Fenerbahçe​'nin 10 kişi kalarak 1-0 kazandığı karşılaşma sonrasında Mert Hakan Yandaş ile Yunus Akgün arasında sözlü bir tartışma yaşanmıştı.

Mert Hakan Yandaş, "Tek başıma yeneceğim dedim onları" diye bağırdıktan sonra Yunus Akgün ise, "Haftaya şampiyonluğumuzu izlersin Mert" şeklinde bir yanıt vermişti.

Bu diyaloga gönderme yapan Kerem Aktürkoğlu, sosyal medyada gündem olurken sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini de kazandı.

GALATASARAY, KASIMPAŞA'YI KONUK EDECEK

Galatasaray, Süper Lig’in 7. haftasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Fenerbahçe ise Antalyaspor'a konuk olacak.

Sarı-kırmızılılar, 6'da 6 yaparak 18 puanla liderliğini sürdürürken, sarı-lacivertliler 13 puanda kaldı.