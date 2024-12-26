Kerem Aktürkoğlu'ndan sürpriz paylaşım: Kız istemeye gitti!

26 Aralık 2024 01:16 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 01:22

Milli Takım ve Benfica futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla evlilik arifesinde olduğunu belirtti. Kocaeli'ye kız istemeye giden milli futbolcuya Yunus Akgün de eşlik etti.