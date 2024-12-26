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Kerem Aktürkoğlu'ndan sürpriz paylaşım: Kız istemeye gitti!

Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
26 Aralık 2024 01:16 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 01:22
Kerem Aktürkoğlu&#039;ndan sürpriz paylaşım: Kız istemeye gitti!

Milli Takım ve Benfica futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla evlilik arifesinde olduğunu belirtti. Kocaeli'ye kız istemeye giden milli futbolcuya Yunus Akgün de eşlik etti.

Sezon başında Galatasaray​'dan 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Portekiz​ devi Benfica​'ya transfer​ olan Kerem Aktürkoğlu​, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Bu sezon gösterdiği başarılı performansla beğenileri toplayan yıldız isim, elinde çiçek buketiyle poz verdi. Yayınladığı fotoğrafa yüzük emojisini de ekleyen Kerem, bu anları takipçileriyle paylaştı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan sürpriz paylaşım: Kız istemeye gitti! - 1. Resim

Aktürkoğlu, Başiskele Atlantis Özel Eğitim Merkezi'nde Çocuk Gelişimcisi olarak görev yapan Ceren Azak ile sözlendi.

Kerem Aktürkoğlu'ndan sürpriz paylaşım: Kız istemeye gitti! - 2. Resim

YUNUS AKGÜN YANINDA OLDU

Evlilik arifesinde olan ve kız istemeye giden Kerem'i yakın arkadaşı Yunus Akgün mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan sürpriz paylaşım: Kız istemeye gitti! - 3. Resim

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

25 milyon euro piyasa değeri bulunan 26 yaşındaki futbolcu, Benfica formasıyla 19 resmi maça çıktı.

Kerem, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 5 asistle mücadele etti.

Kerem Aktürkoğlu'ndan sürpriz paylaşım: Kız istemeye gitti! - 4. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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