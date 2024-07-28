Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri artıyor! Galatasaray'ın kapısını çalacaklar

28 Temmuz 2024 16:41 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 16:43

Galatasaray, Wendel için kesenin ağzını açtı: Rekor bonservis teklif edildi!

Galatasaray, Wendel için kesenin ağzını açtı: Rekor bonservis teklif edildi!

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, transferlere devam ediyor.

Sağ beke Elias Jelert'i transfer eden Cimbom'da orta saha için çalışmalar devam ederken sürpriz bir ayrılık iddiası ortaya atıldı.

Takımın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu'na yeni talipler çıkarken, yapılan teklifler de ortaya çıktı.

KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN SÜRPRİZ İDDİA

Milli futbolcunun yönetimle görüşerek ayrılık isteğini dile getirdiği ve kariyerini yurt dışında sürdürmek istediği iddia edilmişti.

Adı sık sık Real Sociedad ile anılan Kerem ile ilgili sürpriz iddia ortaya atıldı.

REAL SOCİEDAD İHTİMALİ DÜŞÜYOR

İspanyol basını, 25 yaşındaki futbolcunun Real Sociedad'a transfer olma ihtimalinin giderek azaldığını öne sürdü.

LILLE VE ROMA DA TALİP OLDU

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Lille ve Roma, Kerem Aktürkoğlu'na kanca attı.

İki ekip de Galatasaray'a 10 milyon Euro teklif yapmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY 15 MİLYON EURO İSTİYOR!

Cimbom, başarılı kanat oyuncusunu bu rakamlara bırakmayı düşünmüyor. Sarı-kırmızılıların 15 milyon euro altındaki teklifleri değerlendirmeye almayı düşünmediği öne sürülüyor.

54 MAÇTA 15 GOL-9 ASİST

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro civarında gösterilen Kerem Aktürkoğlu geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 54 maça çıkıp 15 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi.

Kerem'in sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.