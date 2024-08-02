Kerem Demirbay'dan 8 numara transferine gözdağı: "Formayı hediye etmem!"

02 Ağustos 2024 17:17 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 17:18

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 42 maçta giyen Kerem Demirbay, attığı 7 gol ve yaptığı 7 asistle kazanılan şampiyonluğa büyük katkı sağladı.

31 yaşındaki orta saha sarı-kırmızılıların 8 numara transferine odaklanmasıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Sportcell isimli YouTube kanalına konuk olan Kerem Demirbay, "Takımda eksikler görüyor musun?" sorusuna, "Hayır" cevabını verdi.

Kerem Demirbay'ın açıklamaları şu şekilde:

"Futbolda önemli olan takım arkadaşlarını tanımak. Ben mesela 10 tane tanıdığım isimle savaşa çıkmak isterim. Ya da 4 tane büyük isim aldın ama oynayacak mı bilmiyorsun, zaman gerekiyor. Buradaki Galatasaray kesinlikle birbirini tanıyor."

"Biz duyuyoruz, "O gelmesi lazım, bu gelmesi lazım". Taraftarımız bunu bekliyordu belki, medyada baskı yapıyor. Futbolda bu hep var. Gerçekçi olmak gerekirse biz kesinlikle birbirimizi tanıyoruz."

"Takım arkadaşım hata yapsın, ben ölürüm de koşarım da. Birbirimizi tanıyoruz artık. Örnek; top sahaya geldi, Hakim bir taçla topu uzun atıyor. Forvet olarak bunu hissediyorsun hemen koşunu yapıyorsun. Belki topu tutacaksın gol."

"BİZİM ÜLKEDE YABANCI SEVGİSİ ÇOK"

"8 numara isteği seni şaşırtıyor mu?"

"Benim umurumda bile değil. Biz kocaman Galatasaray oyuncularıyız. İsimler duyuyorum, İlkay ağabeydir, '8 numara istiyoruz' gibi. Bir gerçek var ben doğruları konuşuyorum. Bizim ülkede yabancı sevgisi çok. Burada belki bir yabancı futbolcu oynasa ismi Kerem değil, Kereminho olsa... Hiçbir şekilde konuşulmaz. Kim gelmek istiyorsa buyursun, biz futbolcuyuz.

"İlkay Gündoğan sevdiğim saydığım bir ağabeyim. Ben küçükken Lewandowski, Nuri ağabey falan antrenman yaparken ben de arada 15-16 yaşında antrenman yapıyordum. Öyle tanıştık. Severim kendisini."

"FORMAYI HEDİYE ETMEM"

"Ben gidip demem ki, 'Kardeşim yeni transfer oldun, al benim pozisyonumu oyna.' Mücadele etsin benden iyiyse oynar. Kim gelirse gelsin, 'Al buyur, benim için oyna' demem. Kim gelirse gelsin bayağı bir sıkması lazım kendisini. Ben öyle hediye vermem."