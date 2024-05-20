Kim Min Jae, Alman devi Bayern Münih'te ilk sezonunu değerlendirdi!
Editör: Eyüp Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
20 May 2024 20:52 - Güncelleme : 20 May 2024 20:58
Bundesliga takımı Bayern Münih'e geçen yaz Napoli'den transfer olan Kim Min-Jae, ilk sezonunu değerlendirdi. Bu sezon kendi performansını beğenmeyen Min Jae, gelecek yıl daha iyi olacağını söyledi.
27 yaşındaki savunma oyuncusu, "Kişisel olarak tatmin edici olmayan bir sezondu. Gelecek sezon kendimi daha çok geliştirmem gerekiyor." dedi.
"GELECEK SEZON DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIM"
"Taktiksel olarak konuşursak, teknik direktörün taleplerini daha iyi karşılamalıydım. Bunu her zaman doğru yapmadım." itirafında bulunan Kim Min Jae, "Gelecek sezon daha güçlü olacağım" ifadelerini kullandı.
Bavyera ekibinde ilk sezonunda 36 maçta forma giyen deneyimli savunma oyuncusu, 1 gol atarken 2 asistlik katkı sağladı.
50 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU
Fenerbahçe'den Napoli'ye 18 milyon Euro karşılığında transfer olan, 27 yaşındaki savunma oyuncusu, Napoli ile yaşadığı Serie A şampiyonluğunda gösterdiği başarılı performanstan sonra 50 Milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Bayern Münih'in yolunu tutmuştu.
Kaynak: tgrthaber.com.tr