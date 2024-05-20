Kim Min Jae, Alman devi Bayern Münih'te ilk sezonunu değerlendirdi!

20 May 2024 20:52 - Güncelleme : 20 May 2024 20:58

27 yaşındaki savunma oyuncusu, "Kişisel olarak tatmin edici olmayan bir sezondu. Gelecek sezon kendimi daha çok geliştirmem gerekiyor." dedi.

"GELECEK SEZON DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIM"

"Taktiksel olarak konuşursak, teknik direktörün taleplerini daha iyi karşılamalıydım. Bunu her zaman doğru yapmadım." itirafında bulunan Kim Min Jae, "Gelecek sezon daha güçlü olacağım" ifadelerini kullandı.

Bavyera ekibinde ilk sezonunda 36 maçta forma giyen deneyimli savunma oyuncusu, 1 gol atarken 2 asistlik katkı sağladı.

50 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Fenerbahçe'den Napoli'ye 18 milyon Euro karşılığında transfer olan, 27 yaşındaki savunma oyuncusu, Napoli ile yaşadığı Serie A şampiyonluğunda gösterdiği başarılı performanstan sonra 50 Milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Bayern Münih'in yolunu tutmuştu.