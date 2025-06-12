Kim Min-Jae sürprizi! Her an imza atabilir

Bayern Münih’in Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae, yaz transfer döneminde takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Avrupa’dan birçok kulübün radarında olan başarılı stoper, Suudi Arabistan’a sıcak bakıyor.

Bayern Münih'te yeni sezon kadro planlamaları hız kazanırken, sürpriz bir ayrılık gündemde. Teknik direktörlük koltuğuna Vincent Kompany’nin oturmasıyla birlikte yeniden yapılanmaya giden Alman devi, Güney Koreli stoper Kim Min-Jae’nin ayrılığına hazırlanıyor.

SUUDİLER ÇOK İSTİYOR

Foot Mercato'nun haberine göre, geride kalan sezon 43 maçta forma giyip 3 gol atan 28 yaşındaki savunmacı, Avrupa'nın farklı liglerinden ilgi görse de, en ciddi teklif Suudi Arabistan’dan geldi. Fransız basınına göre Al-Nassr, Kim Min-Jae’yi kadrosuna katmak için görüşmeleri sürdürüyor.

Kim Min-Jae bir dönem Fenerbahçe forması da giymişti.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Oyuncunun da bu teklife olumlu yaklaştığı, hem sportif hem de maddi anlamda yeni bir meydan okumayı kabul etmeye hazır olduğu belirtildi. Bayern yönetimi, olası ayrılık durumunda savunma hattı için alternatif isimleri değerlendirmeye alırken, Kim Min-Jae’nin tercihini kısa süre içinde netleştirmesi bekleniyor.