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Kocaelispor, Ümraniyespor'u tek golle yıktı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ekim 2024 21:24 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 21:25
Kocaelispor, Ümraniyespor&#039;u tek golle yıktı!

Kocaelispor, 1. Lig'in 9'uncu haftasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'in 9'uncu haftasında Kocaelispor​ ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'ndaki müsabakada Yiğit Arslan düdük çaldı. Kocaelispor, Ümraniyespor karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Kocaelispor'un ve maçın tek golünü 57'nci dakikada penaltıdan Oğulcan Çağlayan kaydetti.

Bu sonucun ardından Kocaelispor puanını 19'a yükseltti. Ümraniyespor ise 14 puanda kaldı.

 

Kaynak: tgrthaber.com
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Şenol19 Ekim 2024 21:29

Kocaeli çok güzel oynadı, Ümraniyespor'u alt ettiler yine de maç heyecan vericiydi

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