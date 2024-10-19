Kocaelispor, Ümraniyespor'u tek golle yıktı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ekim 2024 21:24 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 21:25
Kocaelispor, 1. Lig'in 9'uncu haftasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 9'uncu haftasında Kocaelispor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'ndaki müsabakada Yiğit Arslan düdük çaldı. Kocaelispor, Ümraniyespor karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Kocaelispor'un ve maçın tek golünü 57'nci dakikada penaltıdan Oğulcan Çağlayan kaydetti.
Bu sonucun ardından Kocaelispor puanını 19'a yükseltti. Ümraniyespor ise 14 puanda kaldı.
Kaynak: tgrthaber.com
Kocaeli çok güzel oynadı, Ümraniyespor'u alt ettiler yine de maç heyecan vericiydi